Roma, non è ancora il momento dei giudizi. Mancano due pedine

La cessione di Nzonzi al Galatasaray, gli importanti rinnovi di Zaniolo e Under. La giornata di Ferragosto in casa Roma è trascorsa così, con tre notizie positive perché il centrocampista francese - al pari di Olsen o Schick - era un giocatore in uscita e adesso è stato sistemato. Anche se non definitivamente.

Per dare un giudizio su quella che è però stata l'ennesima estate di rivoluzione in casa giallorossa bisogna ancora aspettare, attendere la fine di una sessione di calciomercato che non ha ancora consegnato nelle mani del nuovo allenatore Fonseca due pedine fondamentali: un difensore centrale e un centravanti. Solo dopo aver saputo se arriverà Lovren, Rugani o un mister X, solo dopo aver capito se davvero Dzeko resterà davvero a scadenza e se, in caso di addio del bosniaco, il suo sostituto sarà un bomber del calibro di Icardi o Higuain, si potrà dare un giudizio sul mercato della Roma. Per il momento, a Trigoria è ben in evidenza il cartello lavori in corso.