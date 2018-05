Roma, non solo Chiesa. Anche Verdi nel mirino per rinforzare l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Federico Chiesa. Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma è anche su Simone Verdi del Bologna. Rispetto al talento gigliato Verdi ha le caratteristiche per giocare sia a destra che a sinistra ed inoltre il suo cartellino costerebbe meno della metà rispetto a quello di Chiesa, circa 25 milioni di euro. Le valutazioni, in sede di mercato, terranno conto anche di tutti questi fattori.