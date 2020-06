Roma, non solo conferme e parametri zero

Mentre montano polemiche e proteste rispetto alla gestione della Roma da parte di James Pallotta in seguito alle difficoltà legate alla trattativa con Friedkin per il passaggio di proprietà del club, i giallorossi sono impegnati su diversi fronti in chiave mercato. Si parte da chi la maglia del club capitolino la veste già, e Petrachi vorrebbe confermare. Smalling e Mkhitaryan rappresentano delle priorità ed i contatti con Manchester United ed Arsenal stanno proseguendo. Soprattutto per l’armeno, i Gunners stanno aprendo alla possibilità di una nuova formula che ne possa dilazionare i tempi del riscatto. La Roma resta inoltre attiva sui parametri zero, a partire da Vertonghen, passando per Bonaventura e fino ad arrivare a Pedro Rodriguez: vera prima scelta del tecnico Fonseca per la linea avanzata. Servirà sborsare qualcosa, invece per il restyling delle corsie esterne in difesa. Soprattutto sulla destra il profilo che intriga maggiormente è quello di Santiago Arias che sembra avere concluso la sua esperienza all’Atletico Madrid. Come sottolineato da qualche settimana, la Roma ci sta pensando sul serio.