In questo momento è Leander Dendoncker (in prestito al Wolverhampton, proprietà Anderlecht) il primo obiettivo della Roma per rinforzare il centrocampista a gennaio. Julian Weigl (23) del Borussia Dortmund e Diadie Samassekou (22) del Salisburgo le due alternative per rinforzare

Per giugno, oltre a Hector Herrera (28), piacciono Hamed Traorè (18) dell'Empoli e Sandro Tonali (18) del Brescia. Su entrambi c'è la concorrenza di molti club.