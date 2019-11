© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo Florenzi. A gennaio la Roma potrebbe cambiare diversi elementi, poco utilizzati da Paulo Fonseca in questa prima parte di stagione. Lo scrive Il Messaggero, secondo cui il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza di rinforzare e rinnovare la rosa a propria disposizione. Il caso più delicato è ovviamente quello del capitano, ma secondo il quotidiano anche giocatori come Kalinic, Juan Jesus Perotti e Under sono sotto esame: tra infortuni e scelte tecniche, non arrivano a 800 minuti complessivi di impiego in quattro.