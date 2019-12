© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Moise Kean per l'attacco della Roma. In cerca di gol, e in attesa di capire cosa fare con il futuro di Nikola Kalinic, i giallorossi, scrive Il Messaggero, guardano all'estero per trovare un'alternativa adeguata a Edin Dzeko. Piace il giovane attaccante ex Juventus, zero gol in questa Premier League con l'Everton, ma sul taccuino di Petrachi resta Haris Seferovic, anche lui visto in Serie A (con la maglia della Fiorentina), oggi al Benfica.