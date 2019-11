© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Moise Kean nel mirino della roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Petrachi continua a seguire Mariano Diaz, attaccante epurato dal Real Madrid. Il giocatore, spagnolo di origine dominicana, è stato molto vicino alla Roma in estate. Poi però dalla Spagna non è arrivata la risposta positiva al prestito e all’ultimo momento Petrachi ha virato sull’altro club di Madrid, l’Atletico, ingaggiando Nikola Kalinic. A distanza di qualche mese, Mariano Diaz è sparito dai radar madridisti e per questo è stato liberato da Zidane: non ha ancora giocato un minuto in stagione. Florentino Perez in realtà vorrebbe venderlo ma è impensabile che a gennaio un club possa offrire i 20 milioni richiesti. Più logico sarebbe impostare una cessione in prestito con diritto di riscatto vincolato a una serie di parametri.