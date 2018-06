Roma, non solo la Fiorentina: anche due club cinesi su El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Fiorentina sulle tracce di Stephan El Shaarawy: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante della Roma avrebbe estimatori anche in Cina. In particolare, si sarebbero fatti avanti l'Hebei Fortune e il Guangzhou Evergrande. Per 25 milioni di euro il club giallorosso sarebbe pronto a cedere il Faraone.