© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Mancini dell'Atalanta. Come riportato da Sky, la Roma vorrebbe acquistare un altro difensore centrale da regalare a Fonseca. I due nomi sono quelli di Marc Bartra del Betis Siviglia e Nicolas Nkoulou del Torino, giocatore che proprio Petrachi ha portato in granata. Tuttavia non sarà facile trattare con Cairo per come si è concluso il rapporto fra l'attuale ds della Roma ed il Torino.