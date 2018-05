Roma, non solo Manolas: anche Bruno Peres finisce ko. Juve a rischio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trasferta di Cagliari è costata cara alla Roma che ha conquistato i tre punti ma ha perso Manolas e Bruno Peres per infortunio. Il difensore greco nel riscaldamento ha accusato un problema muscolare alla coscia destra ed è stato prontamente sostituito da Capradossi, mentre Bruno Peres è stato costretto ad uscire nel corso della gara ed è stato sostituito da Florenzi a causa di un risentimento al flessore. Entrambi sono in serio dubbio per la gara contro la Juventus, in programma domenica prossima.