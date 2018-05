Roma, non solo Marcano: offerta giallorossa anche per Bianda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato della Roma direttamente da La Gazzetta dello Sport. Segnalato l’interesse per Praet (Sampdoria), in difesa, resta vivo l’interesse per Marcano del Porto, da cui si aspetta una risposta all'offerta di un triennale. Occhio, però, perché la pista Bianda (18 anni, del Lens), per cui la Roma offre 3 milioni, con bonus fino ad 8. Insomma, al netto del classico allarmismo dei prospetti finanziari per la ricapitalizzazione alle porte di 115 milioni, c’è invece ottimismo sulle sanzioni in arrivo sul Financial Fair Play. Al massimo potrebbe arrivare a 4 milioni, ma sarà molto più lieve, se non nulla.