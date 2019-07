Roma, non solo Nedelcearu: sprint per chiudere per Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma lavora per aggiungere i tasselli giusti alla squadra della nuova stagione. La Gazzetta dello Sport scrive che sembra esserci uno sprint almeno su due fronti: quello che riguarda il difensore Gianluca Mancini dell’Atalanta - la base è di circa 21 milioni più bonus, bisogna però da trovare l’intesa col giocatore - e del portiere Pau Lopez del Betis Siviglia. La base per l'estremo difensore è di circa 18 milioni più una percentuale sui futuri diritti per una eventuale rivendita.