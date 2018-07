Roma, non solo Olsen. Monchi vuole chiudere per Malcom in 48 ore

Ore decisive in casa Roma per completare la rosa in vista della prossima stagione. Stasera sbarcherà all'aeroporto di Ciampino il portiere Olsen, estremo difensore svedese che sostituirà Alisson, ma questa settimana dovrebbe essere quella giusta anche per l'acquisizione del brasiliano Malcom dal Bordeaux.

I due club, scrive il Corriere dello Sport, hanno trovato l'accordo grazie a un'offerta da 35 milioni di euro di parte fissa. C'è adesso da trovare un'intesa sui bonus, ma l'affare è in chiusura.