© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina della Roma. Paulo Sousa è in pole, mercoledì è atteso in tribuna a Oporto. Era il nome già scelto a fine settembre dopo la sconfitta di Bologna e Franco Baldini ha già il suo ok. Il nome però non riscuote la totalità dei consensi tra i dirigenti. Un altro nome sondato è Roberto Donadoni: Sousa vorrebbe un biennale, la società vorrebbe resistere invece con Di Francesco fino all'estate per poi andare su un nuovo nome. Per questo potrebbe prendere quota l'idea Christian Panucci, adesso ct dell'Albania.