Roma, non solo Suso: si valuta Politano, proposto Malcom

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'addio di Stephan El Shaarawy ha aperto un vuoto che Paulo Fonseca vuole colmare al più presto, perché il ruolo dell'esterno offensivo, nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese, è fondamentale. Al momento, in rosa ci sono soltanto tre calciatori in grado di interpretare il ruolo al meglio: Diego Perotti, Justin Kluivert e Cengiz Under. Gianluca Petrachi è da tempo al lavoro per regalare al nuovo mister un elemento di grande spessore e sta lavorando a fari spenti per Suso. Lo spagnolo ha una clausola di 38 milioni che vale per l'estero, il Milan è disposto a trattare senza però scendere sotto i 30 milioni. Lo scambio alla pari con Schick non è fattibile, perché i rossoneri valutano di meno l'attaccante ceco.

Tutti i nomi - Così, i giallorossi valutano altri nomi. Davide Lippi che ha curato l'affare Spinazzola, ha parlato con il ds della Roma di Matteo Politano, poco funzionale al 3-5-2 di Conte. Ma, a sorpresa, è arrivata anche un'altra proposta, davvero inattesa: secondo Il Messaggero, un intermediario avrebbe offerto ai capitolini il brasiliano Malcom, che un anno fa fu protagonista di un clamoroso voltafaccia per trasferirsi al Barcellona. L'ultima alternativa è Danjuma del Bruges, valutato 14 milioni.