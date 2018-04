Roma, nota su Twitter: "Il recupero di Cox l'unica cosa che conta ora"

Breve ma significativo comunicato della Roma, che su Twitter si spende così per il povero Sean Cox, tifoso del Liverpool finito in coma dopo il pestaggio subito prima della semifinale di Champions: "Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia. Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che contano adesso".

