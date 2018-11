Roma, nulla di grave per Manolas: rientro in Italia previsto domani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella gara di Nations League della sua Grecia contro la Finlandia, Kostas Manolas è stato costretto ad uscire al 28' del primo tempo, per infortunio. Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, i primi accertamenti strumentali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia non grave, che comunque lo tiene in dubbio per le gare contro Udinese e Real Madrid. Il difensore giallorosso, comunque, tornerà a Roma nella giornata di domani.