Roma, nuova offerta al ribasso di Friedkin per acquistare il club: no di Pallotta

Dopo settimane di calma apparente, il magnate texano Dan Friedkin ha presentato una nuova offerta a James Pallotta per acquistare la Roma. Una proposta da 575 milioni di euro, 135 in meno rispetto a quella che aveva portato all'accordo pre-pandemia. L'attuale presidente giallorosso però ha risposto negativamente perché non accetta di uscire di scena pareggiando l'investimento per l'acquisto del club. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.