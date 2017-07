Roma, nuova offerta in arrivo per Mahrez. Nasri in alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Mirror la Roma sarebbe pronta a tornare alla carica per Riyad Mahrez con una nuova offerta da 35 milioni di euro. I giallorossi, si legge, sono ancora in vantaggio sulla concorrenza per l'algerino anche se il Leicester ha rifiutato una prima offerta da 22 milioni di euro. L'alternativa a Mahrez è Samir Nasri, rientrato al Manchester City dopo il prestito al Siviglia e fuori dai piani di Pep Guardiola.