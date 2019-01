© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se l'Inter non intende puntarci, ecco che la Roma è pronto ad accoglierlo: Joao Miranda potrebbe rafforzare l'asse di mercato, già caldo in estate, tra Inter e Roma. Secondo Il Messaggero, Monchi vorrebbe portare nella Capitale il centrale nerazzurro, che ha il contratto in scadenza e che finora ha giocato meno di quanto si aspettasse. Per lui si è parlato soprattutto di un ritorno in Brasile (Flamengo), ma l'opzione Roma (difficile perché i giallorossi sono in concorrenza diretta con l'Inter per la Champions) è una pista da tener presente.