Roma, nuove conferme: ora arriva il bello

Chi aveva qualche dubbio sull’interpretazione tattica che Fonseca avrebbe dato alla sua Roma una volta che qualche infortunato fosse tornato al suo posto, rinunciando alla quadratura reperita con merito nel periodo di difficoltà, è stato immediatamente servito dall’eloquente risposta fornita dai giallorossi nel corso dell’ultimo turno di campionato. Un successo rotondo e senza possibili repliche contro il deleritto Brescia di Grosso, vittima palese delle decisioni evidentemente troppo affrettate prese dal Presidente Cellino con l’allontanamento di Corini. Nonostante la vacua opposizione lombarda, ad ogni modo, la dimostrazione di autorevolezza fornita dai giallorossi è stata inequivocabile ed eloquente. Il ritorno di Mancini in difesa ha fatto dell’ex Atalantino il solito baluardo e guida della fase arretrata, così come funzionante si è dimostrato l’impianto tattico della mediana con la presenza di Diawara e Veretout davanti alla difesa ed a supporto dei tre trequartisti Zaniolo, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko. E così, nonostante le difficoltà ed in attesa della risposta del Cagliari, i giallorossi tallonano i cugini in classifica e rilanciano le ambizioni per un campionato da protagonisti. Con la sensazione che attraverso un mercato intelligente a gennaio, e con il rientro degli altri infortunati eccellenti a pieno regime, ci si possa davvero iniziare a divertire.