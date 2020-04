Roma, nuovi carichi di lavoro e Trigoria ok: tutto pronto per la ripresa

Era tutto pronto, o quasi, a Trigoria per la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Poi il dietrofront del Governo e il rinvio al 18 (ancora da ufficializzare). Servirà modificare il protocollo presentato dalla FIGC a Spadafora, intanto la Roma prepara tutto il necessario per non farsi prendere in contropiede quando ci sarà il via libera. Da ieri sono cambiati i carichi di lavoro: saranno più intensi perché altre due settimane di stop rischiano di diventare deleterie per la muscolatura dei calciatori. Nuno Romano, insieme al resto dello staff di Fonseca, ha preparato programmi ad hoc in base alle esigenze di ogi giocatore che possono dipendere dalla condizione atletica pregressa fino al tipo di appartamento di cui dispone. E’ chiaro come chi abbia il giardino con una piscina (vedi Kluivert) in questo momento è facilitato nel riprodurre delle sedute che siano le più vicine possibile a quelle che avrebbero svolto a Trigoria.

RIENTRO - Una volta che i giallorossi potranno poi fare ritorno al centro sportivo, troveranno un impianto tirato a lucido. Nei prossimi giorni sarà sanificato per la seconda volta nel giro di poco tempo. All’ingresso sono stati installati i termoscanner e la Roma disporrà dai 3 ai 6 campi per dividere i giocatori in gruppi da 4. Qualora Fonseca volesse utilizzare solo i tre terreni della prima squadra, senza appoggiarsi a quelli che solitamente sono usati dalle giovanili, allora si potrebbero spalmare le sedute tranquillamente tra mattina e pomeriggio. Gli spogliatoi anche sono tre, mentre le docce andrebbero fatte nelle rispettive camere della foresteria di Trigoria. Anche l’area ristorante cambia molto: niente più angolo del buffet, ma servizio al tavolo e tutti ben distanziati. Insomma, adesso manca solo l’ok dal Governo.