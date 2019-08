© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le dichiarazioni di ieri del padre di Higuain ("Potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus), la destinazione Roma pare allontanarsi e non di poco. I giallorossi a questo punto potrebbero definitivamente cambiare obiettivo, con Petrachi che nei prossimi giorni potrebbe tornare a parlare col Real Madrid di Mariano Diaz. Lo spagnolo costa una ventina di milioni ma non convince a pieno Fonseca che non lo considera prima punta ma più un'alternativa al centravanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.