© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una volta che la Roma avrà fatto chiarezza per i ruoli societari a cominciare dalla direzione sportiva, verrà fatta chiarezza anche sul prossimo allenatore. Contattato nei giorni scorsi Antonio Conte, nome che metterebbe d'accordo tutti, ma il suo ingaggio è molto alto, fuori budget in caso di mancato raggiungimento di un posto in Champions. Verosimilmente sarà molto più raggiungibile Sarri, in rotta con i tifosi e con l'ambiente del Chelsea. Più staccati, ci sono Gasperini, Giampaolo e Gattuso. A riportarlo è Il Corriere della Sera.