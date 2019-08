Roma, nuovi contatti per Sanchez: lo United vuole cederlo

© foto di Imago/Image Sport

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni di mercato interessanti su Alexis Sanchez. Il calciatore del Manchester United, come riportato dal Sun, non rientra nei piani di Ole Gunnar Solskjaer e il manager dei Red Devils vuole liberarsene già in questa finestra di mercato. Il tecnico è disposto a cederlo alla Roma o eventualmente ad inserirlo nella squadra riserve.

Il tabloid inglese parla di spaccatura totale tra giocatore e manager: su di lui c’è la Roma, che lo vorrebbe in prestito, ma i giallorossi non vogliono coprire interamente lo stipendio. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti, ma al momento la volontà dello United è di cederlo nel minor tempo possibile.