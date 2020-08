Roma, nuovo tentativo del Napoli per Jordan Veretout

Secondo quanto scrive Il Messaggero oggi in edicola, il Napoli è pronto a fare un altro tentativo per Jordan Veretout, coinvolgendo nomi già in orbita Roma. Sarebbe infatti in cantiere uno scambio che manderebbe in giallorosso Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic, con Cengiz Ünder e il francese a compiere la tratta opposta. I giallorossi, comunque, hanno intenzione di resistere per quanto riguarda il loro centrocampista.