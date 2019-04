Roma, Nura deve ritirarsi a 21 anni. Ma Massara gli offre un ruolo nel club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Abdullahi Nura è pronta una nuova avventura, sempre a Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il ds Massara avrebbe deciso di affidargli un nuovo ruolo in società. Il terzino classe '97 sarà costretto a ritirarsi anzitempo a causa dei problemi cardiaci che non gli permettono più di acquisire l'idoneità sportiva, ma il club giallorosso non lo ha voluto lasciare da solo e si prepara a offrirgli una nuova opportunità nel momento sicuramente più difficile della sua carriera.