Roma, Nzonzi: "Al Mondiale c'era un'atmosfera incredibile"

Il centrocampista giallorosso Steven Nzonzi è stato intervistato dal portale francese Canal Football Club.

"Il Mondiale? C'era tantissima pressione in panchina, pressione che scompariva quando dovevi entrate in campo. Da fuori c'era però un'atmosfera incredibile, dalla panchina vivevamo la partita come se la stessimo giocando. Sulla timidezza di Kantè alla consegna della Coppa? Ha aspettato tranquillamente in un angolo, come al suo solito, poi sono andato io e gli ho passato la Coppa".