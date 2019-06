Roma, Nzonzi attende a Ginevra notizie sul futuro: c'è il Lione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi ieri non si è presentato al raduno della Roma e non ha dunque effettuato le visite mediche previste dal club. Avrebbe dovuto sostenere le visite insieme ad altri quindici giocatori ma ha scelto di non presentarsi, posticipando gli esami per l'idoneità sportiva. Dalla Roma spiegano che è una "scelta autonoma" ed è già pronta una multa per il giocatore francese. Il centrocampista non è rientrato in Italia: ieri si è recato da Parigi a Ginevra dove attende una telefonata per capire cosa fare e soprattutto in attesa di cambiare squadra. Lo vuole il Lione che ha avuto i primi contatti col padre senza però appronfondire con i giallorossi. Non sono arrivate offerte anche se si parla di prestito con diritto di riscatto. Sia la Roma che il giocatore a questo punto vogliono provare a chiudere la cessione in tempi brevissimi. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.