Roma, Nzonzi: "De Rossi fondamentale. Dobbiamo migliorare ancora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma, Steven Nzonzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina, partendo però dal primo ricordo del Mondiale vinto con la Francia in Russia: "Mi ricordo quando sono entrato in campo e ho visto la coppa del mondo, non giocavo, andavo verso la panchina ma l'ho vista e ho questo ricordo. La Serie A è un campionato di alto livello, le squadre sono ben schierate tatticamente e tutte le partite sono difficili. La Juve come il PSG? C'è somiglianza, sono due squadre che dominano e lo stanno facendo da anni. Personalmente la cosa più importante è allenarmi bene, se sto bene so che posso dare il mio contributo alla squadra. De Rossi mi ha aiutato molto quando sono arrivato, mi dà consigli durante l'allenamento e mi spiega le cose quando non le capisco. Ha grande esperienza ed è un calciatore molto importante. Con Monchi ho un ottimo rapporto fin dai tempi di Siviglia, mi ha parlato della società in estate definendola grande e così mi ha convinto a venire qui. La Fiorentina? Tutte le partite sono importanti e difficili, in particolare quelle fuori casa. Vogliamo e dobbiamo vincere. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della continuità e lo stiamo facendo.L'importante non è cominciare bene ma finire il meglio possibile. A inizio stagione tutti i giocatori hanno bisogno di trovare la giusta posizione, abbiamo avuto un inizio difficile ma siamo una grande squadra. Il mio ruolo? Giocare a due o a tre a centrocampo è la stessa cosa per me, riesco sempre ad adattarmi. Dobbiamo migliorare quando giochiamo a tre, soprattutto nei movimenti. Lo Scudetto? Spero possa arrivare il più presto possibile ma è molto difficile vincere".