Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi è stato intervistato nel corso di Match Preview su Roma TV. Ecco un'anticipazione delle sue dichiarazioni. "La partita col Frosinone è stata molto importante, abbiamo segnato all'ultimo minuto. Questo dimostra il carattere della squadra, non ci siamo arresi, abbiamo lottato fino alla fine. Derby? C'è una grandissima atmosfera, come tutti i derby, ma questo in particolare. Sarà importante vincere per fare felici i tifosi. All'andata è andata bene, ma non è stato semplice e non lo sarà neanche stavolta. Siamo pronti a dare battaglia".