Roma, Nzonzi: "Felice per il primo gol, bene l'intesa con De Rossi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto contro l'Empoli. Queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it: "Fa piacere aver segnato il primo gol, ma l'importante era vincere e portare a casa i tre punti. Differenza tra calcio italiano e spagnolo? Tutti i campionati sono diversi, e in ognuno c'è bisogno di tempo per adattarsi. Il campionato italiano è di grande livello, ci sono squadre organizzate tatticamente e disciplinate. Come mi trovo in questo sistema? Noi centrocampisti tocchiamo molti palloni, giochiamo bene, in verticale in fase offensiva e con un palleggio più manovrato quando costruiamo l'azione da dietro. La manovra è organizzata e la comunicazione tra noi calciatori è buona, questo ci facilita molto. Come sto fisicamente? Sto bene, devo ancora crescere fisicamente, non sono ancora al 100%, ma lavorando bene sicuramente migliorerò. De Rossi? Intesa che va molto bene, Daniele mi aiuta molto e parla tanto con me in inglese. È importante avere un giocatore così vicino, ma anche tutti gli altri mi stanno aiutando".