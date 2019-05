Roma, Nzonzi: "Riscattato il pari col Genoa. Nella capitale sto bene"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi, intervistato da Roma TV, ha commentato così la vittoria di questa sera contro la Juve: "È una vittoria importante in chiave europea davanti ai nostri tifosi, abbiamo avuto una grande voglia di riscattare la delusione del pareggio di Genova. Sapevamo di dover giocare contro i campioni in carica, una grande squadra, quindi il livello di concentrazione è stato anche più alto rispetto al solito. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, e oggi si è visto".

Come si sente fisicamente e psicologicamente?

"Sto bene fisicamente, anche io come tutti ho voglia di raggiungere l'obiettivo di entrare in Europa. Continueremo a lavorare con determinazione e concentrazione per cercare di vincere le ultime due partite".

A Roma si trova bene?

"Sto bene, a mio agio. Devo continuare così e trovare continuità di rendimento. Chiudiamo al meglio la stagione".