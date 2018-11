Roma, Nzonzi: "Vittoria non semplice, ma possiamo fare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, ai microfoni del canale ufficiale giallorosso ha commentato la vittoria contro il CSKA Mosca. I giallorossi si sono imposti 2-1 grazie ai gol di Manolas e Lorenzo Pellegrini.

Qui hai alzato una coppa del mondo, non potevi che uscire con una vittoria

"Sì, è uno stadio che evoca dei bellissimi ricordi però oggi la cosa più importante era vincere la partita, ci siamo riusciti. Vincere in trasferta in Champions League non è mai facile".

La continuità ti aiuta ad entrare in condizione?

"È importante per me continuare a giocare per integrarmi nei meccanismi della gara. Tutte le partite sono difficili e diverse tra loro, certe volte mi sento bene altre meno, per me è importante sentire che miglioro di partita in partita".

Nel secondo tempo qualche difficoltà, perché?

"Sì ad inizio ripresa abbiamo sofferto ma è normale, giocavamo in trasferta loro spingevano molto, poi hanno trovato il pareggio e noi siamo stati bravi a tornare in vantaggio. Dobbiamo essere bravi ad essere più continui a livello di prestazione durante la gara".

La Roma può migliorare nel palleggio?

"Sì possiamo fare meglio, ma stiamo migliorando e continueremo a farlo. Stiamo lavorando molto con il mister e si cominciano a vedere i frutti".