© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista Steven Nzonzi, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Galatasaray, è pronto a cambiare aria già a gennaio. Come riportato da Le10Sport, l'ex Siviglia vorrebbe infatti andare a giocare in Premier League, dove l'Everton di mister Ancelotti adesso sembra in pole position per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Nzonzi, lo ricordiamo, è stato recentemente messo fuori rosa dal club turco, col quale finora ha collezionato 15 presenze stagionali.