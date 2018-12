La Roma lavora per Christian Kouamè. Ieri è andato in scena un incontro a Trigoria tra l'agente Michelangelo Minieri e il ds Monchi. Il Genoa però chiede tanto: 35 milioni di euro per cedere l’ex Cittadella, autore finora di una buona stagione. La richiesta del grifone può scendere se la Società capitolina inserisse nell'affare qualche giovane. Su Kouamè, come ricorda il freepress ‘Leggo’, è forte il pressing del Milan.