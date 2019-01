© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, è forte l'interesse di Monchi per Gianluca Mancini, difensore centrale 22enne dell'Atalanta, autore già di ben 4 gol in questo campionato. La Dea chiede non meno di 25 milioni, ma il ds giallorosso vuole tentare di bloccarlo già adesso per averlo poi in estate.