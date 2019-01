Roma, obiettivo Miranda ma l'Inter non molla. Sondaggio per Verissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano i problemi difensivi della Roma, acuiti dall'infortunio di Juan Jesus. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il primo nome della lista di Monchi per rinforzare il reparto arretrato sarebbe quello di Joao Miranda, difensore dell'Inter che piace tantissimo a Di Francesco.

Tuttavia, l'Inter non sembra disposta a cedere il brasiliano a gennaio e per questo motivo il club giallorosso sta valutando anche soluzioni alternative: è stato offerto Angelo Ogbonna del West Ham ma non convince, piace Lucas Verissimo del Santos.