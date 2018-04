Roma, obiettivo Pulgar per il centrocampo della prossima stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Concentrata sul sorteggio di Champions League in programma oggi e sul derby che si giocherà domenica sera, la Roma pensa anche al futuro studiando quali colpi portare a segno per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds Monchi per il centrocampo starebbe pensando a Erick Pulgar, mediano cileno classe '94 in forza al Bologna.