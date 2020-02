vedi letture

Roma, obiettivo raggiunto in Europa ma resta l’incapacità nel rimontare

La Roma passa il turno contro il Gent e oggi alle 13 scoprirà la sua avversaria agli ottavi di finale. Il massimo risultato con il minimo sforzo per i giallorossi che non hanno dato continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro il Lecce. Un 1-1 sufficiente per raggiungere l’obiettivo, ma che non appaga Fonseca sul piano del gioco e dell’intensità. Prima della partita gli era stato chiesto proprio quanto la sua squadra si avvicinasse al modello Atalanta e la risposta era stata secca: “Il mio calcio è diverso”. Vero, i principi sono diversi e non è paragonabile un percorso di quattro anni contro uno (quello giallorosso) iniziato a luglio scorso.

RIMONTE - In alcuni casi, però, la Roma dovrebbe provare a prendere spunto dalla squadra bergamasca, maestra nel recuperare le situazioni di svantaggio. Non a caso in Serie A è al primo posto per punti recuperati dopo esser andata sotto. Quattordici volte è successo e 19 sono poi i punti portati a casa. Un rendimento praticamente opposto alla Roma che in questa classifica ricopre la quartultima posizione. I giallorossi per 9 volte in campionato sono andati in svantaggio e solamente con la Spal sono stati in grado di ribaltare il risultato da 0-1 a 3-1. Poi sono arrivate 7 sconfitte e 1 pari con un totale di appena 4 punti recuperati. Ampliando il discorso alle coppe lo score non migliora, anzi. In Europa League ha perso contro il Gladbach dopo esser andata sotto di una rete e ieri ha recuperato solo parzialmente strappando la qualificazione con il Gent. Anche in Coppa Italia ai quarti contro la Juventus all’intervallo la squadra di Sarri era sul 3-0 e a fine partita il risultato diceva 3-1. Insomma, è una Roma incapace il più delle volte di reagire e che per ora ha bisogno di dominare la partita per vincerla. In fin dei conti è lo specchio del 2020 giallorosso: indecifrabile, incostante e un po’ timido.