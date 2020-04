Roma, obiettivo Thauvin per la trequarti: scadenza 2021, lascerà Marsiglia in estate

Florian Thauvin nel mirino della Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il francese è destinato a lasciare Marsiglia, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il club vuole fare cassa. Per questo i giallorossi si sono messi sulle sue tracce per rinforzare la trequarti, nonostante l'infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione ancora in corso. Le alternative sono Pedro e Mertens.