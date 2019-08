© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta è uno degli obiettivi della Roma. I giallorossi, come riportato dal Daily Mail, sono interessati al calciatore dei Blues: la richiesta dei londinesi è di 25 milioni di euro, la dirigenza capitolina sta valutando la richiesta da parte del club londinese. Non sarà facile trovare un accordo sul prezzo, ma le parti sono al lavoro per poter arrivare ad un accordo.