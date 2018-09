© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua a lavorare per Hector Herrera. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista messicano viene considerato il sostituto ideale di Kevin Strootman, ceduto al Marsiglia. Un nome da monitorare con grande attenzione in vista del mercato di gennaio, soprattutto in caso di mancato rinnovo col Porto del contratto in scadenza a giugno 2019.