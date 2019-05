© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei risultati utili di fila non sono stati sufficienti alla Roma per mantenere alta la tensione nella corsa a un posto Champions. Lo stop dei giallorossi a Marassi conferma da un lato l’instabilità ad alti livelli dei ragazzi di Ranieri, giunti ad un passo dal traguardo prima di entrare nell’oblio con un tardo pomeriggio da dimenticare. Dall’altro il difficile rapporto del tecnico testaccino con lo

Stadio di Marassi che già anni fa comportó la fine del suo rapporto con l’universo giallorosso. In questo caso il riferimento non è in termini assoluti, ma piuttosto ad un’occasione perduta che si offre come possibile fuga a Inter ed Atalanta in attesa che tocchi al Milan rispondere in serata. Insomma, da possibile opportunità di rilancio, ad occasione sprecata.