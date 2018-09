Roma, occhi ancora su Herrera. Sul messicano c'è anche il Tottenham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua a tenere d'occhio Hector Herrera in vista del mercato di gennaio. Lo scrive quest'oggi Sportmediaset.it che spiega come i giallorossi stiano pensando al messicano già per il prossimo mercato di gennaio. Sul giocatore del Porto, tuttavia, ci sarebbe una concorrente di tutto rispetto come il Tottenham.