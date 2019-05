© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma cerca un portiere per la prossima stagione, dopo la fallimentare esperienza di Robin Olsen. Il portale Sportmediaset.it scrive che Neto è finito nel mirino di James Pallotta, presidente capitolino che durante l'estate tenterà di strapparlo al Valencia. L'operazione non è tuttavia semplice, poiché il club spagnolo ha conquistato il pass per la prossima edizione della Champions League. L'estremo difensore ex Fiorentina e Juventus, comunque, resta apprezzato in Serie A.