Roma, occhi puntati su Londra: Mahrez gioca ma il rilancio è pronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi della Roma e soprattutto del direttore sportivo Monchi questa sera saranno tutti puntati sull'Emirates Stadium di Londra, dove Riyad Mahrez sarà impegnato, forse, nell'ultima partita con la maglia del Leicester. Il suo eventuale impiego o meno sarà un altro indizio in vista della possibile partenza. L'algerino potrebbe anche partire dalla panchina, con i giallorossi che intanto stanno studiando il rilancio che agli occhi dei dirigenti dovrà essere quello decisivo per assicurarsi l'attaccante. La Roma ha deciso di aspettare fino a Ferragosto, poi le valutazioni, in caso di ritardo dell'accordo con le Foxes, potrebbero anche spostarsi su altri nomi. I prossimi giorni, in ogni caso, saranno decisivi per chiudere in un senso o nell'altro questa telenovela. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.