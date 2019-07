Roma, occhi puntati su Taison. L'indizio arriva dai social

© foto di Federico Gaetano

Nelle ultime ore si è tornato a parlare della possibilità di vedere Taison a Roma. L'esterno d'attacco brasiliano, attualmente allo Shakhtar Donetsk, piace a Fonseca che lo ha già allenato in Ucraina e potrebbe essere il sostituto ideale di Stephan El Shaarawy, in partenza per la Cina. L'agente ha smentito per ora i contatti con i giallorossi, ma il calciatore su Instagram ha messo "mi piace" ad un post che parlava del suo trasferimento nella Capitale.