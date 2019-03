Roma, occhi su Izzo: il Torino lo valuta 25 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma guarda in casa del Torino, anche per rinforzare la propria difesa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sarebbe pronto a muoversi per Armando Izzo, di cui però la compagine granata non pare intenzionata a privarsi. Valutazione alta: si parte da 25 milioni di euro.