Roma, occhi su Miranchuk se Mkhitaryan non resta. Attesa invece per Smalling

La voglia della Roma è di tenere sia Mkhitaryan sia Smalling anche per la prossima stagione, ma le possibilità che il doppio colpo riesca sono esigue. Allo stato attuale - sottolinea La Gazzetta dello Sport - più facile però Mkhitaryan di Smalling, che invece sembra destinato a fari ritorno in Inghilterra alla fine di questa stagione agonistica. Dall’Inghilterra nelle ultime ore è filtrata la notizia di un Arsenal anche disposto a scendere con la richiesta (accontentandosi di 10 milioni di sterline, al cambio 11.5 milioni euro), mentre il Manchester United per Smalling resta fermo ai 23-25 milioni di euro.

Due pedine - Molto del mercato della Roma dipenderà proprio da queste due pedine, ma al netto di Mkhitaryan e Smalling (che se non dovessero restare andranno sostituiti), la Roma cercherà due caselle: un vice-Dzeko e un terzino destro, considerando che non ci si può affidare a Zappacosta (che non gioca da oltre sei mesi) e che gli altri non entusiasmano Fonseca (Florenzi e Bruno Peres, Santon invece resterà per fare il vice). Dalla Russia è rimbalzata anche la voce di come la Roma sia interessata (con il Siviglia) ai gemelli Miranchuk del Lokomotiv Mosca (più Aleksey che Anton), valutati tra i 13 ed i 15 milioni l’uno. Non dovesse restare Mkhitaryan, potrebbero essere un’idea. Mentre al posto di Smalling potrebbe arrivare il giovane Todibo dal Barcellona.